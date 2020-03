Chiariello: “Cosa fare per sopravvivere? Ripristinare il totocalcio”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il calcio italiano sta pensando alle misure di sopravvivenza ed in questo De Laurentiis è stato uno dei trascinatori all’interno della Lega. I presidenti hanno ben chiaro di non poter battere cassa. Cosa pensa di fare il calcio italiano per sopravvivere? Ripristinare il totocalcio. Con una nuova schedina appetibile dagli scommettitori e richiedono la riapertura degli spot per le agenzie di scommesse che hanno tolto con un decreto. Questi sono i due capi saldo su cui fondare la richiesta economica. In Germania esempio straordinario, giocatori si sono decurtati gli stipendi pur di tenere nelle società lo staff necessario“.