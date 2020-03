Boga, un mancino che stuzzica il palato del Napoli

Il Napoli ha in già acquistato per il mercato estivo Andrea Petagna, sarà pronto per la prossima stagione e porterà in dote la sua fisicità e la voglia di far gol. Secondo le pagine odierne del CdS, un nome che stuzzica il palato azzurro è Jeremie Boga. L’esterno nato a Marsiglia parte da sinistra per poi calciare di destro, è in ascesa con la maglia del Sassuolo e come dice Gattuso perfetto per il gioco delle coppie. Bisogna trovare un’intesa prima con il club neroverde, ma questo non sarebbe un problema, ma soprattutto con il Chelsea e in questo caso c’è da capire la loro volontà. E’ una trattativa che proseguirà per telefono, in attesa, quando sarà passata la pandemia, di incontrarsi da vicino.

La Redazione