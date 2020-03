Azmoun, da scommessa a tentazione nata a Gennaio

E’ chiaro che il mercato del Napoli sarà in attacco, visto che con ogni probabilità andrà via Milik, manca l’intesa sul rinnovo e la clausola, perciò si guarda altrove. Dopo Loren Moron, Jovic e Mateta, si pensa all’iraniano dello Zenit San Pietroburgo Azmun. Il CdS non la definisce una scommessa, ma una tentazione nata a Gennaio nella sessione invernale, ma poi lasciata lì, in attesa di sviluppi. I suoi numeri sono molto alti, dal campionato russo alle coppe europee, però il club azzurro vuole capire le evoluzioni in attacco e poi muoversi di conseguenza.

La Redazione