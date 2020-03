Aumentano le concorrenti della Liga per Callejon

Per il Napoli non c’è solo il mercato in entrata, dove ovviamente i nomi sul taccuino di Giuntoli non mancano, ma c’è anche il nodo rinnovi. Due su tutti sono scadenza Giugno, Mertens e Callejon. Per il belga, la chiusura è a buon punto, dopo quel famoso incontro di inizio Marzo, c’è solo da mettere nero su bianco, questo accadrà dopo la pandemia. Sullo spagnolo invece non è semplice, visto che come ha detto il suo agente Quillon, le parti sono distanti sulle cifre. Su Calletti oltre al Valencia c’è anche il Siviglia, perciò sarà difficile trovare l’intesa. A Napoli mancheranno i suoi tagli e i lanci di Insigne, specialità della casa azzurra, però ad oggi le possibilità di permanenza di Callejon non sono alte.

La Redazione