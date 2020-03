Lotito: “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà!”, arriva la replica di Agnelli

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito nell’assemblea in conference call della Lega di Serie A si è avventurato in una disamina ottimistica sul Coronavirus: “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! (riferito al virus, ndr). Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…”.

la frase dle patron biancoceleste ha scatenato i sorrisi e le battute e gli scongiuri degli altri presidenti. Tra questi ha preso parola Andrea Agnelli: “Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo“.

In Lega si sono formati due schieramenti su chi è favorevole alla ripresa degli allenamenti e del campionato e chi no. Lotito guida il gruppo di chi vorrebbe tornare in campo (di cui fa parte De Laurentiis) mentre la maggior parte dei presidenti concorda con lo stop.