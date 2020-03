Zielinski/De Laurentiis non c’è l’accordo su due punti

Piotr Zielinski continua a essere uno dei capitoli aperti sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis. Il fascicolo del polacco continua ad essere uno dei più spinosi: il Napoli vorrebbe provare a rinnovare il contratto che scade il prossimo 30 giugno, vorrebbe avere un prolungamento che, anche in caso di cessione, consentirebbe un affare non condizionato da un contratto che, a pochi mesi dalla scadenza, fa perdere valore al cartellino ed ingolosisce club interessati a strapparlo a parametro zero. La sostanziale novità sta nella volontà del patron di riprendere i contatti: diverse sono le mail e le call conference per imbastire un tavolo che porti al rinnovo. Al momento, però, manca ancora l’accordo sia sull’ingaggio (Zielinski è poco sopra i due milioni a stagione, ne vorrebbe intorno ai 3,5 più bonus alla firma) sia sulla clausola: il Napoli la vorrebbe superiore ai 100 milioni, mentre l’entourage del mediano chiede una soglia sui 60 milioni. Fonte: Il Mattino