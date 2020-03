Vettosi: “Il Napoli quest’anno potrebbe avere un danno di 71 milioni!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabrizio Vettosi, economista: “Non ho paura delle perdite di quest’anno, ho fatto dei calcoli e si parla di crisi economica perché il mondo si è fermato per qualche mese. Se quest’anno non si gioca, non mi meraviglio, ma sono molto preoccupato per tutti i settori coinvolti e il calcio cambierà totalmente nei prossimi anni. Sicuramente ci sarà una netta spaccatura tra professionismo e semi professionismo, finalmente la Serie C diventerà un’unica Lega con la LND. Il Napoli quest’anno potrebbe avere un danno relativo, considerando che in quattro mesi del suo esercizio avrebbe i suoi impianti non funzionanti: 28 milioni di euro per macchine ferme, i calciatori, 43 milioni di euro di personale, perché quest’anno ha fatto un salto quantico del personale, quindi circa 71 milioni di costi e non ricavi, ma abbiamo i diritti tv residui, ricavi Champions, con circa 63 milioni di euro, quelli legati al campionato sono un po’ a repentaglio: Sky potrebbe ridurre la quota finale per 4 mesi di mancato servizio“.