Terim: “Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate”

TERIM POSITIVO

Intanto, si registra un altro caso di positività nel calcio. Dopo quello del belga Fellaini, che è stato ricoverato in un ospedale cinese, la notizia che riguarda Fatih Terim, ex allenatore di Fiorentina e Milan. È stato lo stesso tecnico del Galatasaray, 67 anni, ad annunciarlo su Twitter: «Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate». In precedenza era risultato positivo il vicepresidente del club di Istanbul, Abdurrahim Albayrak. Invece, il 37enne tecnico dell’Arsenal, lo spagnolo Arteta, ha annunciato di essere sulla via della guarigione: «Mi ci sono voluti tre o quattro giorni per iniziare a sentirmi meglio, con più energia, per lasciare indietro i sintomi. Sto molto bene ora. Sento di essermi ripreso». Ma l’Arsenal, a scopo precauzionale, ha deciso di non far allenare le sue squadre maschile e femminile. Fonte: Il Mattino