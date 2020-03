CONSIGLIO FEDERALE

Se si capirà che il campionato non potrà riniziare o che dovrebbe ripartire troppo in là, la Figc una decisione su questa stagione dovrà prenderla. Oggi ci sarà una riunione delle componenti federali, ma si parlerà di richiesta danni e aiuti dal Governo. Il tema dello scudetto da assegnare o non assegnare è altrettanto delicato. Non sarà affrontato adesso, ma se la situazione non si normalizzerà, il tempo delle scelte prima o poi arriverà. Fonte: CdS