Per la difesa il piano B potrebbe arrivare grazie a Mertens

Il Napoli si sta guardando attorno per l’eventuale addio di Koulibaly e si passa dalla Ligue 1 alla Premier League con uno schiocco di dita. Da Sarr a Caleta Cerr, giovane di belle speranze, si passa al piano B che si chiama Vertonghen del Tottenham. Già nella sessione invernale ci fu una chiacchierata con i suoi agenti, come riporta il CdS, il belga mostrò anche un discreto interesse. Il calciatore di 33 anni è versatile, gioca da centrale ma anche il terzino sinistro e ci sarebbe un alleato in più. Mertens che è fiammingo come il possente difensore di Mourinho che potrebbe dare una mano per un’eventuale trattativa. Il piano B e un aiuto, anche questo fa parte del mercato.

La Redazione