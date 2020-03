Messi o Ronaldo, Pelè fa la sua scelta sul migliore al mondo

«Oggi Ronaldo è il migliore del mondo». Parola di O’ Rei. E se lo dice lui, ci si può davvero fidare. Pelè, il più grande di tutti i tempi, incorona CR7 in un’intervista a Canal Pilhado su YouTube. «Penso che Cristiano sia il migliore del mondo – dice – È il più coerente, ma non si può dimenticare Messi, naturalmente, ma non è un marcatore». Nell’eterno duello tra Cris e Leo, il 10 brasiliano vota per il portoghese. «Il migliore della storia? È una domanda a cui è difficile rispondere – sostiene Pelè – Non si possono dimenticare Zico, Ronaldinho, Ronaldo. E, in Europa, giocatori come Beckenbauer e Cruyff». Il ventaglio dei pretendenti al trono è ampio, secondo O’Rei, così, prende la palla al balzo e fa uno scatto: «Ora, non è colpa mia, ma credo che Pelè fosse migliore di loro…». Così, incalzato dal conduttore Thiago Asmar, aggiunge: «Perché ero migliore di loro? Perché tutti li confrontano con me». Un sorriso e via.

QUOTA 767. E’ una questione tra fenomeni, insomma. Pelè preferisce Ronaldo a Messi perché lo considera più goleador. Lui che, in carriera ne ha segnati 767 in 831 partite ufficiali (cui si aggiungono altre centinaia di reti “non ufficiali” che farebbero salire la statistica a oltre mille e duecento segnature). Sia Cristiano sia Leo hanno superato il muro dei 700 gol: CR7 è a 725 in 1.002 gare; Messi è a 707 in 898 match. Numeri da capogiro, anche nella media realizzativa: per Pelè 0,92 gol a partita, praticamente a segno ad ogni incontro; per Ronaldo 0,72, per Messi 0,79. Cristiano, che ha festeggiato il settecentesimo hurrrà con la Nazionale lo scorso ottobre, ora va a caccia proprio di Pelè, che è il secondo marcatore di sempre dietro a Josef Bican, bomber austriaco consacratosi nello Slavia Praga a metà del secolo scorso, con 805 reti. La sfida è aperta. Cristiano è distante 42 gol da O’Rei, un bottino non impossibile da raggiungere per il fenomeno bianconero, specie se continuerà a segnare con la costanza che sta dimostrando in questa stagione. Con l’Inter, ultima partita giocata, ha interrotto la serie di undici partite consecutive con gol. Niente è impossibile per Ronaldo. Jorge Mendes, il potentissimo agente del portoghese, lo ha recentemente ricordato: «Non ho dubbi che raggiungerà Pelè e lo supererà e lo farà con la Juve». Lo scorso dicembre, durante un evento a Dubai, lo stesso CR7 si emozionò parlando di O’Rei: «Solo sentire il mio nome accostato a Pelé mi emoziona. Battere il suo numero di gol sarebbe motivo di orgoglio, ovviamente, ma ognuno di noi ha la propria storia. Pelé continuerà a essere Pelé, Maradona è Maradona e Cristiano continuerà a essere Cristiano».Fonte: CdS