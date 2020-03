Maggio: “Peccato per lo stop che ha bloccato la crescita, la squadra c’è!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Christian Maggio, ex Napoli, ecco le sue parole: “Napoli? Come fai a non seguirlo. Ero molto vicino ad Ancelotti per il modo di allenare, ha tante idee ed ha una gestione che mi piace tanto. Purtroppo è andata com’è andata ed è arrivato un allenatore molto bravo, carismatico, conosco Rino ed è una persona che sa il fatto suo. E’ partito non benissimo, ma sta avendo continuità e ne sono contento. Peccato per lo stop che ha bloccato la crescita, la squadra c’è, ragazzi fantastici e allenatore molto bravo“.