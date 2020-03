Maggio: “Coronavirus, sono a Napoli vicino alla mia famiglia che vive qui”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Christian Maggio, calciatore Benevento: “Sono a Napoli dove c’è la mia famiglia per stare insieme in questo momento un po’ particolare. Ho tanti amici e parenti a Vicenza, siamo sempre in contatto e mi raccontano la situazione che si passa al nord, veramente drammatica. La speranza è che tutto possa passare il prima possibile e dal punto di vista calcistico è che si possa tornare a giocare quanto prima, perché è la nostra passione. Paura di non passare in Serie A? Con tutta sincerità, sì. Non si sa quale sarà il futuro, c’è una sorta di paura perché non sappiamo come andrà a finire. Speriamo con tutti noi stessi che il campionato ricominci, anche più avanti, e si porti a termine. Il campionato deve essere finito per dare una linearità alla Champions, al campionato, alla promozione e retrocessione. Il presidente Vigorito quest’anno ha investito tanto e mi metto nei suoi panni se bloccano il campionato, sicuramente ci resterebbe male, ma lo capisco perché è un uomo che vive il calcio. Superare il vincolo del 30 giugno e decurtazione degli stipendi? Nella mia carriera sono riuscito a fare Europei, Mondiali e di vacanze ne ho fatte veramente poche quindi per quanto mi riguarda non sarebbe un problema finire il campionato più in là. Cambiare un po’ programmi e punto di vista, non penso sia un problema, vista l’emergenza. Sugli stipendi, sicuramente vedranno le società che capisco, noi non possiamo dire nulla. Se succederà accetteremo con tranquillità, ma penso passa tutto in secondo piano: al momento è importante che passi questo momento tragico”.