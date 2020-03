Lozano, dalle aspettative al mancato decollo in maglia azzurra

Nel mercato spesso e volentieri si fanno acquisti che si pensano che possono risolvere problemi, ma non sempre l’esito può essere positivo. Questo è il caso per il Napoli di Hirving Lozano che arrivò dal Psv Eindoven per 50 milioni con grandi aspettative, ma non è mai decollato. In un primo momento, come riporta il Corriere dello Sport, sembrava una questione tattica, ma poi con il 4-3-3 non ha trovato posto se non a gara in corso, ad eccezione della sfida contro il Perugia di Coppa Italia. La prossima sessione di mercato si dovrà cercare degli acquirenti, magari anche svendendolo dei 50 milioni. Piace all’Everton dove allena Carlo Ancelotti e non è da escludere che possa essere la sua prossima meta.

La Redazione