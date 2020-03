Lo United torna a bussare alla porta del Napoli e di K2

Anche nel calcio esistono i tormentoni e la prossima sessione di mercato ci sarà un nuovo tentativo dello United per Koulibaly. Già due anni fa una delle due squadre di Manchester fecero un tentativo, arrivano oltre i 100 milioni, ma De Laurentiis all’epoca rifiutò drasticamente senza pensarci su. Dopo quel tentativo, come riporta il CdS, il club azzurro decise di rompere gli indugi, annunciando il rinnovo del contratto prima del match amichevole di Dublino contro il Liverpool, un contratto importante ed un ingaggio da 6 milioni a stagione. Quest’anno le prestazioni del difensore senegalese non sono certamente state delle migliori, però questo non ha frenato le ambizioni dello United e del suo allenatore Solskjaer, questo quanto riportato dal Daily Mirror. La clausola da 150 milioni non spaventano gli inglesi, perciò ci si prepara ad un tormentone.

La Redazione