L’ex Ancellotti vuole fare mercato a Napoli, due obiettivi per l’Everton

A Carlo Ancelotti il Napoli non è rimasto solo un ricordo, ma è un pensiero ed un attenzione. L’ex allenatore del Napoli vuole Allan e Koulibaly in Premier, nel suo Everton. Il secondo seguito anche da Manchester United e Paris Saint-Germain. Il Napoli intanto non rimane impreparato ad una possibile perdita del suo difensore e segue Malang Sarr (Nizza), Benoit Badiashile (Monaco), Duje Caleta-Car (Marsiglia) e Jan Vertonghen (Tottenham). Giuntoli è pronto a sostituire un eventuale partenza, non solo con questi calciatori, ma la lista è lunga.