La lista completa dei calciatori più pagati al mondo

Lionel Messi è ancora una volta il calciatore più ricco del mondo. Nella tradizionale graduatoria stilata da «France Football» per fotografare i paperoni del mondo del calcio – oggi tutti fermi per l’emergenza Coronavirus e alle prese con la possibilità del taglio degli stipendi – l’asso del Barcellona con 358.000 euro al giorno ha vinto per la nona volta in undici anni la classifica dei giocatori con i redditi più alti del mondo. Così come Neymar nella Ligue 1, mentre Carli Lloyd guida la classifica tra le donne.

Il numero 10 del Barcellona guadagna 131 milioni l’anno lordi, tra stipendi e pubblicità, seguito dal numero 7 della Juventus, Cristiano Ronaldo con 118 milioni e il brasiliano del Psg Neymar con 95 milioni. L’attaccante dei transalpini guadagnerà il doppio solo di stipendi e premi rispetto ai suoi illustri compagni di squadra, come il campione del mondo Kylian Mbappé ed Edinson Cavani.