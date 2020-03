Koulibaly compirà a breve 29 anni! Ne terrà conto DeLa e lo stesso KK

Koulibaly proprio il precedente dello United – ma anche il vociare che intorno a lui si è avvertito, con una serie di accostamenti sempre a club di altissima fascia, in grado di avvicinare una quotazione che non è mai scesa al di sotto dei cento milioni di euro e che tra l’altro è «arricchita» dalla presenza della clausola, stabilita due anni, di 150 milioni di euro, che rappresenta sempre un bunker. Koulibaly è stato «tecnicamente» inavvicinabile nel recentissimo passato, per ragioni squisitamente economiche, contrattuali ma anche per la volontà di continuare a credere in un sogno da realizzare nel Napoli, con il quale due anni fa è andato vicinissimo allo scudetto. Però il tempo passa inesorabilmente e a giugno, il 20, Koulibaly compirà ventinove anni, sarà quindi ovvio concedersi valutazioni che apparterranno a lui e anche alla società. Finirà per sorgere quasi inevitabilmente il desiderio di rimettersi in discussione e il Napoli, stavolta, potrebbe opporre meno resistenza. L’Inghilterra chiama ed al Manchester United, quando si ripresenterà, sarà complicato opporsi. Fonte: CdS