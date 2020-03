Incontro tra Gravina e le leghe per discutere di situazioni economiche

Gabriele Gravina, presidente FIGC incontrerà nel pomeriggio i rappresentanti di Lega Serie A, Lega B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti. Nell’incontro si proporranno le richieste economiche da far pervenire al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. L’assemblea della Lega Serie A di stamane invece si può riassumere in 6 punti: alleggerimento del costo del lavoro, norme speciali, liquidità da garantire per i club, nuove fonti di finanziamento, regole per le infrastrutture e diritti TV.