Ringhio Gattuso non ha hobby: Il Calcio è la sua vita

L’ATTESA

Non ha avuto dubbi quando ha firmato per il Napoli a dicembre. Sapeva che non sarebbe stato facile per i suoi ragazzi cambiare scuola a metà anno scolastico e lasciare gli amici di classe ma ha chiesto di seguirli con lui, in questa avventura. «Perché io senza di loro non ci so stare, non ci posso stare», ripete sempre. Monica, la moglie che ha conosciuto quando è andato a Glasgow, ha un ruolo chiave nelle decisioni del tecnico. Hobby non ne ha, Gattuso. La sua vita è il calcio. Vede partite e calciatori, ma se molti di noi si sono gustati le repliche del Mondiale del 2006 in questi giorni, con il giovanissimo Ringhio a dominare tedeschi e francesi, lui non lo ha fatto. Magari, questa è roba di quando andrà in pensione, non certo di ora. Il calcio non si ferma: ci sono da vedere notte e giorno partite italiane ed estere, ci sono da visionare i video dei calciatori che gli vengono consigliati per il futuro. Fonte: Il Mattino