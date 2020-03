De Laurentiis vuole convocare Bolek, c’è da sciogliere la matassa Piotr

De Laurentiis, ha deciso di convocare Bartolomej, storico agente di Zielinski, non appena sarà possibile per tutti i procuratori tornare in movimento. Una riunione che servirà a sciogliere la matassa in modo decisivo: perché se non sarà ridotta la distanza, allora potrebbe anche arrivare la decisione dell’addio. Un moderato ottimismo, rispetto al recente passato, filtra: ma, sulla strada della firma, restano ancora diversi ostacoli. Non tanto sull’ingaggio, dove sembra esserci un’intesa, ma sembra, come riporta il Mattino, sul valore della clausola. La sensazione è che stavolta si troverà un accordo, però passata la situazione del Coronavirus, ci si potrà sedere attorno ad un tavolo e risolvere le ultime divergenze.

La Redazione