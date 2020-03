Da Sarr a Caleta Cer, il dopo Koulibaly potrebbe venire dalla Ligue 1

Il mercato è quel momento dove i club devono farsi pronti per qualsiasi evenienza e nel caso del Napoli potrebbe essere la cessione di Kalidou Koulibaly. Secondo il Corriere dello Sport ci sono tre nomi nell’agenda del d.s. Giuntoli e tutti vengono dalla Ligue 1. Il primo è Malanga Sarr del Nizza, storia simile a K2, visto che anche lui è senegalese ed ha solo 21 anni. Ha il fisico e l’età progettuale come piace al club di De Laurentiis. Gli altri nomi sono: Benoit Badiashile 19 anni del Monaco e vale già 20 milioni. Infine dal Marsiglia piace anche il croato Caleta Cer, ha 23 anni e si comprende che non è una trattativa semplice. Insomma le opportunità non mancano e bisogna farsi trovare pronti al caso.

La Redazione