CORONAVIRUS – Giornata negativa per le vittime del virus. Quasi 3,400 in terapia intensiva

Come ogni giorni, all’interno della sede della Protezione il capo Angelo Borrelli aggiorna in conferenza stampa sulla situazione della pandemia da Coronavirus. “Oggi le vittime sono 743, molte di più rispetto ai giorni scorsi per un totale di 6820. In terapie intensiva 3,396. Nelle ultime 24 ore i guariti 894 guariti”.

C’è da precisare che le restrizioni dovrebbero terminare il 3 Aprile, per le attività di lavoro non di assoluta necessità, poi si valuterà, smentendo chi diceva fino al 31 Luglio.

La Redazione