Clementino: «I rapper campani uniti per il Cotugno». Raccolta fondi

«Altro che cattivi ragazzi, altro che cattivo esempio: in nessuna altra regione d’Italia i rapper si sono uniti, sono scesi in campo così». Clementino attraversa i giorni di quarantena alla sua maniera: «Ho pulito la casa, provo a scrivere barre e a intrattenere chi mi segue dai social: mi sembra un dovere, e poi distrae anche me». Negli ultimi giorni ha postato un esilarante freestyle con la madre, uno scritto usando i nomi dei campioni di calcio, un altro nato come lettera a Pino Daniele nel giorno del suo sessantacinquesimo compleanno e onomastico. Ma non sono solo canzonette, non è solo intrattenimento: ha unito l’hip hop regionale, i #CampaniaRappers, per raccogliere fondi per il Cotugno, l’ospedale napoletano in prima fila nella lotta al coronavirs: «Ci siamo davvero tutti, o quasi, ed altri se ne aggiungeranno, a rilanciare l’appello a donare ai nostri angeli con la mascherina. Non ci sono canzoni, videoclip o cose del genere. Solo un appello a stare vicino a chi sta vicino a noi, ai nostri cari, alle persone colpite dal Covid-19. Con me ci sono Rocco Hunt e Capo Plaza da Salerno, Speranza da Salerno, l’esercito dei napoletani, storici e giovani leoni: Luche’, Nto, Enzo Dong, Geolier, Nicola Siciliano, Vale Lambo, Lele Blade, MV Killa, Peppe Soks, Samurai Jay, Coco, Young Snapp… Lo slogan? «Ascolta il cuore». Per donare basta andare al link gf.me/u/xryzrs, 15..000 circa gli euro finora raccolti, siamo vicini all’acquisto, ad esempio, di un ventilatore, preziosio per chi ha bisogno di ossigeno. Fonte: Il Mattino