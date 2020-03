Chiariello: “Sui contratti degli allenatori di De Laurentiis si scriveranno libri”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Anche quando se ne parla poco, De Laurentiis agli occhi miei appare un fenomeno puro. A livello contrattuale come lui ce ne sono pochi, non a caso lui stesso si ritiene terribile. Sui contratti degli allenatori di De Laurentiis si scriveranno libri e favole, ma quello di Gattuso li batte tutti: ci sono clausole unilaterali, secondo cui Gattuso può liberarsi del Napoli entro il 3 Aprile rinunciando a tutti i soldi. De Laurentiis è stato capace di pagare Ancelotti con i soldi del Chelsea di Sarri e potrebbe non pagare il successore di Ancelotti, ma Gattuso non andrà via”.