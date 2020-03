Cessione Koulibaly – Altro incontro in vista dell’ offerta United

Una moda che non pare sia mai tramontata. Quella di Koulibaly al Manchester United. Lo riafferma il Daily Mail. I red devils, visto che Smalling potrebbe continuare la sua avventura in giallorosso, hanno bisogno di incrementare il proprio pacchetto arretrato, e di conseguenza al fatto che Rojo e Jones non offrono le garanzie richieste. Il tecnico dello United ha chiesto un uomo importante da affiancare ad Harry Maguire, oltre Eric Bailly e Victor Lindelof. La cifra per la cessione non è più quella di 105 milioni, rifiutata in precedenza da De Laurentiis, ma è pur sempre notevole. 80 milioni di sterline, circa 85 milioni di euro. Resta da capire se sarà reale l’interessamento che Fali Ramadani, manager di Koulibaly, potrà portare a De Laurentiis in un prossimo incontro. Sullo sfondo il contatto dei giorni scorsi tra il presidente e il centrale senegalese che ha certificato come la cessione resta possibile, ma che nessuno farà le barricate se non dovesse trovarsi un accordo che convinca tutti.

Il Mattino