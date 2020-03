C’è un filo giallo/rosso che lega Koulibaly al Manchester United

Koulibaly rimane la voglia matta dello United e il Daily Mirro ci è tornato, rilanciando prepotentemente ciò che s’avverte da un bel po’: la prima scelta per la difesa è il senegalese che nei suoi sei anni napoletani s’è imposto come una cima da scalare. Ma sarà dura e complicata, servirà le argomentazioni giuste, anche perché intanto la storia si è arricchita di pretendenti e vai a capire cosa ancora potrà mutare.Poi c’è quasi un filo (giallo)rosso che lega Koulibaly allo United, perché quando la stagione andrà in archivio a Manchester ci saranno vari argomenti da affrontare e Chris Smalling della Roma rappresenterà un elemento portante delle strategie che nasceranno: la Roma ha la possibilità di riscattarlo e ciò toglierebbe il centrale difensivo dalle disponibilità di Solskjaer, che fa il tifo per il senegalese.Fonte: CdS