Callejon non si tira indietro: se si giocherà a luglio, ci sarà!

C’è e si paventa la possibilità di dover giocare fino a luglio per terminare la stagione 2019/2020. Ci si chiede, quindi, quale potrebbe essere la reazione dei calciatori che hanno il contratto in scadenza. Scadenza vera però, non da discutere ed eventualmente prorogare. Nel Napoli, per esempio, c’è Callejon che il 30 giugno si libererà definitivamente dal contratto che lo tiene legato al club azzurro…Ebbene, lo spagnolo, attraverso il suo agente, Manuel Garcia Quilon, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare un’eventuale deroga. Da quanto si legge su Il Corriere del Mezzogiorno, Callejon è disponibile a restare in azzurro fin quando non sarà chiusa la Serie A.