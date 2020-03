Assemblea Lega calcio – Ecco i possibili scenari per i vari campionati

L’Assemblea odierna della serie A è terminata da più di un’ora, dove hanno partecipato i presidenti delle tre categorie in call-conference e gli scenari per i prossimi mesi potrebbero portare alla non chiusura dei rispettivi campionati. Ad esempio in serie A ci sarebbe una perduta di ben 720 milioni, per la B tra i 100 e 200 milioni, mentre per la serie C il massimo sarebbe di 80 milioni. La massima serie inoltre avrebbe chieste aiuto al Governo attraverso sei punti: misure economiche per sostenere il costo del lavoro, un diverso piano di ammortamento ma anche nuove forme di finanziamento, come le scommesse sportive. Chiesta poi una diversa organizzazione della vendita dei diritti sportive e di misure utili per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture.

