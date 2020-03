UFFICIALE UEFA – Rinviate le finali di Champions ed Europa League

A causa della pandemia del Coronavirus il calcio al momento è fermo, sia in Italia che in campo internazionale, navigando a vista. Il sito dell’Uefa aggiorna in tempo reale. “Per via della crisi da Covid-19 in tutta Europa, l’UEFA ha formalmente preso la decisione di rinviare le seguenti partite, originariamente previste per il mese di maggio 2020: UEFA Women’s Champions League Final, UEFA Europa League Fina, UEFA Champions League Final. Non è stata presa alcuna decisione sulle nuove date. Seguiranno aggiornamenti”. Le gare si dovevano giocare nel mese di Maggio.

La Redazione