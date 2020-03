La UEFA si trova di fronte all’ipotesi di non far concludere i campionati

I TAGLI E LE LEGHE

L’Uefa ha contratti televisivi da miliardi di euro (Champions ed Europa League insieme ne valgono 3,5) che hanno clausole analoghe a quelle che la Lega ha stipulato con le tv broadcast (Sky, Dazn e Img) ovvero prevedono l’eventualità che cause di forza maggiore non consentano la fine della manifestazione. Ecco perché se i vertici del Governo del calcio europeo dovranno trovarsi di fronte all’ipotesi di non far concludere i vari campionati per giocare gare di andata e ritorno delle due coppe, alla fine “taglieranno” Champions ed Europa League oltre a cancellare la finestra per le nazionali.

Sarebbe un bell’assist per Leghe e Federazioni. Sulla data del 30 giugno che un po’ tutti hanno chiesto di poter sforare, almeno per il momento, la Uefa intende invece tener duro perché non vuole condizionare la stagione 2020-21, quella che porterà all’Europeo. Partire in ritardo vorrebbe dire, al minimo intoppo, ritrovarsi con l’acqua alla gola e avere nuovi problemi. Un rischio che dopo il recente rinvio di un anno di Euro 2020 (con tanto di perdita di 300 milioni) Ceferin non può permettersi di correre. Fonte: CdS