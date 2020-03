Il calcio al momento naviga a vista in vista della ripresa a livello agonistico, in attesa che la pandemia da Coronavirus passi quanto prima in fretta. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino aggiorna in tempo reale su twitter. “Il Napoli inevitabilmente rinvia ancora una volta la ripresa degli allenamenti. Calciatori già informati. Se e quando si riprenderà si inizierà solo con lavoro individuale e di rilevazione fisica. Oltre ai controlli di carattere medico”.

La Redazione