Specchia: “Giacomini buon allenatore, ma non toccava le corde giuste”

Paolo Specchia, allenatore: "Conobbi Giacomini al Napoli, ma mi volle fortemente Bonetto mi mandò a vedere lavorare Pace e Bianchi, e di quest'ultimo ne rimasi entusiasta. Giacomini era un buon allenatore, ma non toccava le corde giuste con la squadre e le cose finirono male. Diaz dette pochissimo, Krol qualcosa in più, reduce da un grande infortunio, ma pensava a sé stesso, non era un leader e men che meno il giovane Diaz. Abitava vicino a me e ogni tanto sentivo volare i piatti".