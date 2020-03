Roberto Insigne: “Lorenzo? Da sempre è il mio idolo, altro che provare invidia”

Prima della sosta forzata per il Coronavirus, il Benevento stava veleggiando verso la promozione in serie A grazie anche ai gol di Roberto Insigne. La punta classe ’94 ai microfoni della Gazzetta dello Sport parla del suo momento con la squadra campana ma non solo. “I paragoni con Lorenzo? Non mi pesano. Lui è un idolo per me. Parliamo di uno dei più forti in circolazione: come potrei provare invidia. Con Inzaghi non si molla mai. Ci ha trasmesso qualcosa fin dal primo giorno, ha una marcia in più. E’ anche un martello, scrive tutti i giorni su Whatsapp per sapere come va, cosa facciamo, come ci alleniamo. Sa cosa ci ha detto dopo l’unica sconfitta, 4-0 a Pescara? ‘Ora al ritorno dobbiamo vincere con lo stesso scarto o di più’ Visto com’è finita?”.

La Redazione