Pistocchi: “Riprendere gli allenamenti è un’assurdità”

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Ci sono state 37 sentenze che hanno confermato in toto tutti quelli che sono stati i gradi del giudizio sportivo e penale. Inutile continuare a parlare di calciopoli. Parlare di calcio e di sport in un momento come questo con una situazione sanitaria gravissima, è un’assurdità come pensare di poter riprendere gli allenamenti tra qualche giorno. Bisognerebbe pensare alla salute pubblica. In relazione alla situazione economica, è evidente che se non si disputa 1/3 del torneo. Verranno richiesti i diritti di 1/3 torneo non disputati, ma è ovvio che porterà grandi danni. La cosa migliore che avrebbe potuto fare Tommasi, invece di lavarsene le mani, era quello di dire che se i calciatori ci tengono al proprio mestiere devono mettere mani alla tasca. Questa pandemia sta mettendo sottosopra qualsiasi ramo. Tutto ciò che accadrà dopo non potrà essere più uguale a prima, bisognerà ripartire da altre basi. Spero ci sarà l’umiltà da parte di alcuni club nel non fare i furbi e che ci sia un patto tra gentiluomini, all’inglese. “.