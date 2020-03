Ora basta…Napoli, ecco come farci del male da soli, ore 12,30 alla Sanità

Undicesima giornata di controlli, e Napoli risponde all’appello del prefetto Valentini, che dalle colonne del nostro giornale ha chiesto più collaborazione e senso di responsabilità. Questo non vuol dire, però, che anche nella giornata di ieri i soliti furbetti non abbiano tentato di eludere i divieti, come dimostra la foto in pagina, scattata nella zona dei Vergini e postata sui social da Ciro Corona, coordinatore dell’Officina delle Culture di Scampia. Dall’11 marzo a ieri cresce ancora il numero dei denunciati: su 99411 persone controllate, 7594 sono quelle denunciate e 35 quelle finite in manette. Fonte: Il Mattino