Napoli, Hysaj rinnoverà ma andrà via, scelto il sostituto

Nell’edizione odierna di Tuttosport, si parla di rinnovi in casa Napoli. Il primo su tutti il rinnovo di Elseid Hysaj, il suo procuratore Mario Giuffredi troverà l’accordo entro la fine della stagione, ma il calciatore in estate dovrebbe essere ceduto. Come possibile sostituto il Napoli segue esterno destro dell’ Hellas Verona, Davide Faraoni, 28 anni che ha ben figurato in questa stagione, ed ha il gradimento di Gattuso.