Alla fine dovrà arrendersi anche De Laurentiis, forse già oggi

Lo farà anche De Laurentiis. Magari già oggi o probabilmente, per tenere il punto, domani dopo l‘assemblea di Lega. Ma intanto il primo ad arrendersi all’ovvio, ovvero al fatto che non ci si possa allenare di questi tempi, è stato Claudio Lotito. La Lazio ieri ha comunicato lo slittamento degli allenamenti a data da destinarsi. Era ora.

Ora tocca al Napoli che ha ancora in agenda la convocazione della squadra per mercoledì mattina alle ore 10:00. Salterà tutto, perché i medici sportivi sono contrari. Oltre che la logica e tutto il resto. Gattuso attende con calma la scelta del patron: sa che farà marcia indietro. E lo sa fin dal momento in cui ha indicato la data del rientro. Non può fare diversamente anche per le rigide prescrizioni dell’ultimo decreto per il contenimento del Coronavirus. Ma di che stupirsi se non lo ha fatto ancora? Fonte: Il Mattino