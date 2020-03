Magoni: “Ora vivere a Bergamo vuol dire vivere con sofferenza!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli: “È un momento particolare e vivere a Bergamo vuol dire vivere con sofferenza. Parliamo di 300 morti al giorno, non si riesce neanche più a sapere dove sono i propri cari. La gente porta via queste salme non si sa dove, la stiamo vivendo con tanto coraggio, ma con molta sofferenza. Gattuso? Ha bisogno di tempo perché si è trovato in una situazione deludente, ha dato stimoli nuovi e ha cominciato a fare risultati. Rispecchia la persona che è: tosta e vera. Il mio appello è quello di rispettare le regole, adesso, perché è l’unica via d’uscita”.