Llorente: “Grazie mille a tutti quelli che sono in prima linea”

C’è una chat interna, per dialogare, per scambiarsi pareri, per divagare, per azzannare la noia e tenersi aggiornati; e poi c’è quel mondo social che serve per distrarsi o anche (soprattutto) per testimoniare sentimenti che Fernando Llorente ha affidato ieri a twitter: «In questo momento, vorrei mandare un messaggio di sostegno e di forza a tutti: mi spiace tanto per chi ha perso familiari o amici con questa terribile pandemia. Grazie mille a tutti quelli che sono in prima linea, che giorno dopo giorno lavorano e offrono il meglio di se stessi, nonostante lo stress e la pressione che sopportano. Vorrei incoraggiarvi e dirvi che uniti ce la faremo».