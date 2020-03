Le richieste di Gattuso sul mercato. Ecco la decisone su Meret

Mister Gattuso dovrebbero essere confermato anche per la prossima stagione, ed ha avanzato alcune richieste sul mercato al presidente De Laurentiis. L’edizione di Tuttosport, spiega tutte le richieste del tecnico azzurro, da un attaccante col vizio del gol, passando per un centrocampista giovane alla Elmas, un esterno sinistro per rimpiazzare Ghoulam ed un difensore centrale per un eventuale partenza di Koulibaly o Maksimovic. In porta nel caso dovessero essere ceduti Meret e Karnezis, si valuta un profilo esperto, piace Sirigu. Il giovane Meret potrebbe andar via la prossima stagione, avendo perso il posto e non avendo dimostrato una qualità da leader per la difesa.