La prima idea del Napoli per l’attacco si chiama Immobile

Con la l’addio alla maglia azzurra di Arek Milik, il Napoli pensa ad un possibile sostituto. Il giornalista Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport i nomi dei probabili candidati a prendere il posto del polacco. In cima alla lista dei desideri c’è il bomber laziale Ciro Immobile, seguito da Icardi e Jovic. L’ idea di Gattuso sarebbe quella di acquistare un attaccante centrale d’aria di rigore. Un goleador da doppia cifra. In attacco, oltre a Callejon che è libero di firmare con altre squadre, il Napoli ascolterà le offerte che arriveranno sia per Lozano che Insigne, così come per Allan e Koulibaly, nessuno considerato incedibile. In uscita quasi certa, invece, Llorente e Younes vicinissimi ai saluti.