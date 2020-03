Il Napoli vuole il rinnovo di Callejon. L’agente dello spagnolo spiega come le stanno le cose

In questo momento dove tutto il mondo cerca di vincere la partita più difficile, quello di sconfiggere la pandemia da Coronavirus, il Napoli ha da risolvere la questione dei rinnovi. Due su tutti hanno scadenza immediata: Mertens e Callejon. Per il belga è tutto fatto, manca solo l’annuncio, sullo spagnolo invece c’è la volontà del club di rinnovare, ma c’è distanza. Il suo agente Quillon spiega come stanno le cose al canale Sevilla Bc. “Al presidente De Laurentiis gli siamo grati per tutto quello che ha fatto per Josè, ma in questo momento non c’è accordo. Posso dire che non c’è conflitto, però siamo distanti tra le parti”. La società partenopea offre un biennale per 3 milioni a stagione, ovviamente l’altra parte ne chiede di più, perciò si attende che passa questo momento delicato per incontrarsi e cercare di trovare un’intesa.

La Redazione