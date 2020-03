Il Napoli “fissa” una nuova data per l’allenamento, slitta quella del 25

È tutto chiuso, l’Italia intera, e quella data per la ripresa degli allenamenti che compare sul sito ufficiale del Napoli, mercoledì 25 marzo, è (semplicemente) un inno all’ottimismo che sta per sparire, una finestra aperta alle speranza che andrà aggiornata, di giorno in giorno, di ora in ora, per non lasciarsi trafiggere dalla malinconia che andrebbe a sommarsi al terrore. E’ tutto fermo, ovvio, e anche le porte di Castel Volturno resteranno sbarrate, sino al prossimo appuntamento assai virtuale – che potrà essere individuato per il 30 di questo mese – ed al quale viene concesso un significato semplicemente simbolico: è un augurio che il Napoli fa a se stesso, al calcio ed alla vita stessa, affinché si possa sognare che ci sia una normalità. Ma è lampante che non c’è la possibilità di rimettersi a corricchiare e infilare la testa nel pallone. Arrivederci, ragazzi «e restate in casa». Fonte: Cds