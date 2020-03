Haaland: “Se in questi giorni ti senti ansioso, non sei solo”

DORTMUND. A 19 anni è uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale. E ora il bomber norvegese Erling Haaland, 40 gol segnati nelle 33 partite finora disputate in questa stagione con le maglie del Salisburgo e del Borussia Dortmund, dà un consiglio su Instagram per affrontare dal punto di vista psicologico il Coronavirus. «Questa pandemia ci sta sottoponendo a molto più stress e incertezze del normale. Se in questi giorni ti senti ansioso, non sei solo. Oltre a prenderci cura dei nostri corpi, dobbiamo prenderci cura anche della nostra mente».

Questa l’opinione del giovane attaccante che nel girone di Champions League ha affrontato il Napoli. «La meditazione è una cosa seria – sottolinea Haaland – e può sicuramente aiutarci a regolarizzare le nostre emozioni in modo da poter fare più attenzione agli altri e a comportarci in modo più altrui-sta. Abbiamo bisogno di sentirci una comunità». Fonte: Il Mattino