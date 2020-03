Due settimane fa l’incontro: il Napoli prosegue con Gattuso

Il Napoli sembra convinto dal lavoro svolto da Rino Gattuso fino a questo momento, tanto da aver deciso di continuare sotto la guida del tecnico calabrese. Le basi per proseguire insieme pare sia state gettate lo scorso 6 marzo in un incontro a Castelvolturno. “Il ds Giuntoli, insieme al suo staff di mercato, continua a scandagliare il mercato alla ricerca di quei tre/quattro rinforzi mirati, per partire nella prossima stagione ancora con Gattuso in panchina. Il tecnico calabrese si è guadagnato la riconferma sul campo per aver recuperato una squadra in piena bagarre ed anche in virtù delle 7 vittorie nelle ultime 9 partite. Nell’incontro avuto a Castelvolturno lo scorso 6 marzo con De Laurentiis e Chiavelli sono state gettate le basi per un accordo fino al 2023, però serviranno altri appuntamenti in futuro per sistemare l’aspetto economico”. Lo riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport