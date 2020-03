Croce su Sarri: “Certo, la sua Juve non gioca come il suo Napoli”

L’ex giocatore dell’Empoli, Daniele Croce è stato “pupillo” di Maurizio Sarri. In un’intervista a Tuttosport ha parlato dell’attuale tecnico della Juventus, parlando del momento della squadra bianconera e paragonando il tutto al Napoli: “Sarri? Ci siamo incontrati prima della quarantena, abbiamo preso un caffè. L’ho visto carico sia per la gara contro l’Inter che per quelle contro Lione e Milan. Ora starà sicuramente fumando molto e guardando miliardi di partite. La stagione con la Juventus è positiva, sicuramente ci sono alti e bassi, ma io la mano di Sarri la vedo. Certamente la sua Juventus non gioca come il suo Napoli, ma serviranno tempo e cambiamento. Può fare ancora tanto di più e spero che avrà l’opportunità di far vedere tutto il potenziale della squadra e il suo”.