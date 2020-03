CORONAVIRUS – In leggero calo il numero dei morti

Dalla sede della Protezione Civile, il capo del dipartimento Angelo Borrelli, come ogni giorno in tempo reale aggiorna sui dati per quanto concerne la situazione pandemia da Coronavirus. “Rispetto alla giornata di ieri il numero dei deceduti, sono in leggero calo, da 651 a 602. 408 guariti oggi, per un totale di 6423. 3780 i positivi in più, per un totale di 50418, circa la metà in isolamento domiciliare mentre il 6% in terapia intensiva. Infie ringrazio gli italiani che si stanno dimostrando solidali in questo momento così drammatico, raccolti in tutto 25,5 milioni”.

La Redazione