Come l’Italia anche la Spagna è nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Oggi la Federazione spagnola ha comunicato ufficialmente che la Liga è sospesa fino a data da destinarsi. Ecco la nota ufficiale: “La Commissione speciale creata per affrontare l’emergenza Coronavirus ha determinato la sospensione di ogni competizione calcistica. Fino a quando le autorità competenti del Governo spagnolo non daranno il via libera per la ripresa in sicurezza delle attività”.