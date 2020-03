Corbo: “Se non si debella l’epidemia, non si può riprendere a giocare”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Corbo, Repubblica: “Napoli ha preso molto sul serio i provvedimenti emanati dal Governo, mi sembra una città molto rispettosa, non come si dice. La salute è la cosa più importante, ma la salute del calcio – in secondo piano – resta un punto importante. Play off – play out? Possono piacere a noi che stiamo a casa e vediamo la partita, ma quando si potrà giocare? Il calcio con la promiscuità è una zona di contagio ancora più rapido, se non si debella l’epidemia, non si può riprendere a giocare. Da quel momento si faranno i conti per chiudere entro metà luglio tutti i campionati”.